(Görüntülü Haber)Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın etnik gruba karşı değil, teröre karşı yapıldığını belirterek, \"Her zaman dediğimiz gibi biz Afrin\'e bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de destekçileri de bunu çok çok iyi biliyor\" dedi. Malatya\'da partisinin Yeşilyurt ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin bu operasyonları daha önce de yaptığını hatırlattı. Cerablus, El Bab, Nusaybin, Sur, Cizre ve Şırnak\'taki operasyonları hatırlatan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Terörle mücadele ediyoruz. Terörün belini kırdık, hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik, etmeye de devam edeceğiz. Bunun devamı olarak da sınırlarımızın dışında da yuvalanan terör örgütlerine karşı tıpkı Kandil\'e yaptığımız operasyonlar gibi, tıpkı El Bab\'a yaptığımız operasyonlar gibi şu anda da Afrin\'e operasyon yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz Afrin\'e bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de destekçileri de bunu çok çok iyi biliyor. Biz bunu görüşmelerde belgeleriyle ortaya koyduk. Onlardan farklı bir anlayış değil, teröre karşı ortak bir anlayış bekliyoruz. Eğer samimilerse, eğer dünya samimiyse, eğer Cenevre, Birleşmiş Milletler\'in bir anlamı varsa, terörün o bölgelerde yok edilmesi, o çocuklarının özgürlüğe kavuşturulması lazım. Eğer oradaki ticareti terör örgütleri kontrol ediyorsa, sömürüyorsa, oradaki tarımı terör örgütleri Afrinli\'lere yedirmiyorsa, Türkiye olarak biz bundan rahatsızlık duyarız. Bir de oradan terör yuvalanmalarıyla Türkiye\'ye karşı füzeler atılıyorsa, sivil vatandaşlarımız şehit oluyorsa veya insanlarımız yaralanıyorsa biz buna asla ve asla müsaade etmeyiz, ettirmeyeceğimizi de ilan ettik ve operasyonlar da başarıyla devam ediyor. Türkiye\'de de dünyada da bu anlayışla biz hareket ediyoruz ve bu anlayışla bu operasyonları sürdürüyoruz.\" Türkiye\'nin operasyonlarda sivil hassasiyetini gözettiğini vurgulayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Gittiğimiz yerlere insani yardımımızla, gittiğimiz yerlerde sivillere karşı hassasiyetimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dünyada fark oluşturuyoruz. Birileri bunu yalan algılarla, operasyonlarla, sosyal medyadaki farklı farklı alanlardaki fotoğrafları algı haline getirerek, bugün Türk askerlerinin operasyonları gibi sunmalarına rağmen biz, bu hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz ve inşallah da operasyondan başarıyla çıkacağız\" dedi.