(Görüntülü Haber)Bakan Eroğlu: Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik

Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY (Yozgat), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda \'Her şey millet için\' var. Onun için biz bu anlayışta, \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' diye size de ormanları açtık” dedi. Bakan Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Yozgat’ta inşa edilecek 214 milyon lira yatırım bedelli 9 tesisin temelini Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle attı. Tören öncesi kaymakamlığı ziyaret eden Eroğlu, burada Yozgat’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Yerköy İstasyon Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma törenine katılan Bakan Eroğlu burada yaptığı konuşmada, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtiklerini söyledi. Bakan Eroğlu, bazı köylere gelir getirici, ceviz, badem, ıhlamur ve dut fidanı dikileceğini belirterek, “Bu alanların 3 yıl bakımı ve masrafları orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıl vatandaşın olacak. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda şu var; Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? \'Herşey millet için\'. Onun için biz bu anlayışta, \'insanı yaşat ki devlet yaşasın\' diye size de ormanları açtık” diye konuştu. Terör konusuna da değinen Bakan Eroğlu, dua edip konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu mübarek cuma gününde Yarabbi Yozgatımız\'a, Yerköy\'ümüze Halil İbrahim bereketi ihsan buyur. Bereketini artır. Birlik beraberlik kardeşliğimizi pekiştir. Ayrıca ülkemizi başta alçak FETÖ örgütüne, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinden muhafaza eyle, onları perişan eyle. Allah’ın izni ile onların inlerine giriyoruz. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele devam edecek. Devletimiz, hükümetimiz çok güçlüdür. Hepsi gelsin, topu gelsin onların hepsinin gereğini yaparız. Onlara silah veren ülkeler var. O devletleri de yarabbi tarih sahnesinden siliver. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Milletimizin bahtını açık eyle. Gönül coğrafyamızda son kale olan Türkiye’yi muzaffer eyle, yıldızını parlak eyle. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalansın, minarelerde ezanlar ilelebet okunsun. Duamız budur. Cumanız mübarek olsun:\" BOZDAĞ\'DAN TELEFON BAĞLANTILI KONUŞMA Bakan Eroğlu, daha önce törene katılacağı duyurulan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantısından dolayı temel atma programına katılamadığı belirtilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile de telefon bağlantısı kurdu. Telefon bağlantısı ile halka hitap eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yatırımlardan dolayı memnuniyetini ifade ederek, \"Temeli atılan İnandık Barajı, Yerköy için Yozgat için tarihi öneme sahip bir barajdır. Millet inancını yitirmişti, İnandık Barajı için artık inanmaz hale gelmişti. Ama siz Yozgat’ta \'biz bu işe inandık\' dediniz, bu işe el koydunuz, şimdi yatırım programına aldınız, bugün de temelini atıyorsunuz. 41 yıldır milletin inancını zedeleyen bu süreç şimdi sizin iradenizle sona erdi. Hemşehrilerim adına, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerköylüler, Yozgatlılar bu yaptığınız emeklerin karşılığını unutmayacaklardır. Dualarıyla, oylarıyla her zaman yanınızda olacaktır. Yerköy Ovası bu barajla daha da bereketli olacaktır. İnsanımızın kazancı artacaktır” dedi. Konuşmaların ardından 9 tesisin temeli atıldı. Daha sonra tören alanında ücretsiz olarak, bin 500\'er adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.