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(Görüntülü Haber)Baharat, bakliyat ve kuru yapraklardan yaptığı eserleri sergiliyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde yaşayan Uğur Soydan (65), ağaç dalları, yaprakları, bitkiler, kuru bakliyat, baharatlar ve atık malzemelerden yaptığı 500'ün üzerindeki eserle sergi açtı

10 Şubat 2018 15:38

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde yaşayan Uğur Soydan (65), ağaç dalları, yaprakları, bitkiler, kuru bakliyat, baharatlar ve atık malzemelerden yaptığı 500\'ün üzerindeki eserle sergi açtı. Aselsan\'da halkla ilişkiler uzmanı olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2006 yılında emekli olan Uğur Soydan, çocukluğunda hobi olarak yaptığı yağlı boya tablolarını farklı bir alana taşıdı. Uğur Soydan, 2009 yılından bugüne kadar ağaç dalları, yaprakları, çeşitli bitkiler ve nohut, pirinç, kırmızı biber, kozalak, kabak çekirdeği, tarçın, kimyon, tuz, at kestanesi, çörekotu gibi doğal malzemelerden doğal tasarımlar yapıyor. Tablo ve heykel şeklinde eserler yapan Uğur Soydan, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde de 500\'ün üzerindeki eseriyle sergi açtı. Doğal kurumuş bitki, baharat ve bakliyatları kullanarak yaptığı tasarımların çok beğenildiğini ifade eden Soydan, \"Ankara\'da topladığım bitkileri masanın üzerinde dizayn ederken bu iş benim kanıma bulaştı. Sonradan doğada kurumuş ne varsa, baharatlarda dahil yaptığım çalışmalar var. Bunların adında doğal ürünlerle tasarım dedim. 2009\'dan bu tarafa çeşitli illerde bunu sergiliyorum. En son Filyos\'a geldim. Filyos Belediyesi\'nde doğal tasarımlar yaptım. Burada yaşamaya başladım artık. Kaymakamlığın verdiği bir sınıfta ürünlerimi yapıyorum. Ürünlerimi sergiliyorum. Bunun ilginçliği, benim bulduğum teknikle doğayı değerlendirmek. Bez üzerine içinde su olmayan kurumuş bitkileri kullanarak yaptığım çalışmalar bunlar. Türkiye\'de bir ilk denebilir. Geri dönüşüm olarak soda şişesinden yaptığım çalışmalar var. Akvaryum taşlarından yaptığım tablolar var\" dedi.

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