(Görüntülü Haber)BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA
Bağcılar\'daki bir emlak dükkanına düzenlenen baskında; skunk, eroin, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine Çınar Mahallesi\'ndeki bir emlak dükkanına uyuşturucu operasyonu düzenledi. İş yerinde yapılan aramada; 50 kilo 327 gram skunk, 106 gram eroin, 66 gram kokain, 15 extacy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü
-Genel ve detaylar