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(Görüntülü Haber)Asker uğurlama konvoyunda otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk

SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde oluşturulan askere uğurlama konvoyundaki bir otomobilin tavanında ayakta tehlikeli yolculuk yapan bir kişi yürekleri ağza getirdi

22 Ocak 2018 15:00

SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde oluşturulan askere uğurlama konvoyundaki bir otomobilin tavanında ayakta tehlikeli yolculuk yapan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Kimliği belirlenemeyen bu kişinin tehlikeli yolculuğu çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sorgun Cumhuriyet Caddesi\'nde dün saat 20.30 sıralarında arkadaşlarını askere gönderen bir grup araç konvoyu oluşturdu. İlçenin en işlek caddesindeki araç konvoyu yapan grubun oluşturduğu hareket halindeki bir otomobilin tavanına çıkan bir kişi, yaklaşık 500 metre otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk yaptı. Soğuk havaya ve olası bir tehlikeye aldırmadan \'En büyük asker bizim asker\' sloganı atan bu kişinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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