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(Görüntülü Haber)(ARŞİV)'Umut' çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen 'Mustafa Öz' ismiyle kimlik çıkarılan genç, geçen cumartesi günü tedaviye alındığı hastanede zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğin

23 Ocak 2018 14:14

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve kamuoyunda \'Umut\' olarak bilinen \'Mustafa Öz\' ismiyle kimlik çıkarılan genç, geçen cumartesi günü tedaviye alındığı hastanede zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Aksu İlçesi\'nde 30 Ağustos 2008\'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede \'Umut\' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, Umut ile birlikte Korkuteli ilçesine yerleşti. 10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI Ailesi bulunamayınca Mustafa Öz adına kimlik düzenlenen ve doğum tarihi de 1 ocak 1992 olarak yazılan Umut, 13 Ocak Cumartesi günü durumunun ağırlaşması üzerine Gülsüm Kabadayı, ambulans çağırdı. Umut, gelen ambulansla Uncalı semtindeki özel bir hastaneye getirildi. Umut, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 10 gün yoğun bakımda kalan Umut, bugün saat 07.30\'da zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

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