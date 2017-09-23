(Görüntülü Haber)Antalya polis kurtardı

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)Eşi, çocukları ve kendisini öldürmek isterken polis kurtardı ANTALYA\'da oturan Mehmet Kepez, tartıştığı eşi Mine Kepez ve 2 çocuğunu eve, kendisini de mutfağa kilitledikten sonra tüp gazı açıp intihar etmek istedi. Mine Kepez\'in attığı yardım notlarını fark edenlerin çağırdığı polis önce çocukları ve anneyi kurtardı, ardından da balyozla mutfak kapısını kırarak Mehmet Kepez\'i de kurtarıp gözaltına aldı. Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2761 Sokak\'taki olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı Ecrin Apartmanı\'nın en üst katındaki dairede oturan Mine Kepez, klima tesisat işleri yapan eşi Mehmet Kepez\'in kendisini aldattığını iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Mehmet Kepez, eşine, \"Madem bana inanmıyorsan, seni, çocukları ve kendimi öldüreceğim\" diyerek dairenin kapısını kilitledi. Eşi Mine Kepez ile çocukları 2 aylık Evin ve 3 yaşındaki Efe\'yi salonda bırakan Mehmet Kepez, ardından kendisini mutfağa kilitleyerek tüp gazı açtı. CAMDAN NOT ATARAK YARDIM İSTEDİ Eşinin tehditleri nedeniyle balkona çıkamayan Mine Kepez, \"Kocam bizi ve kendisini öldürecek, polise haber verin\" diye notlar yazarak pencereden dışarı attı. Notları fark ederek okuyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasından sonra itfaiyenin merdiven aracıyla Kepez ailesinin oturduğu dairenin balkonuna çıkan polis ekipleri, Evin ve Efe\'yi alarak sağlık ekiplerine teslim etti. BALYOZLA KAPIYI KIRDILAR Eve giren polis ve itfaiye ekipleri Mine Kepez\'i dışarı çıkardıktan sonra Mehmet Kepez\'den mutfak kapısını açmasını istedi. Kepez\'in çağrıya cevap vermemesi üzerine ekipler kapıyı balyoz yardımıyla kırdı. Polis, kendilerine saldıran Mehmet Kepez\'i biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Elleri arkadan kelepçelenen Mehmet Kepez, ambulansla hastaneye götürüldü. Kepez\'in ambulansa bindirildiği sıra \'Babamı çağırın, babam gelsin\' diye bağırması dikkati çekti. Sağlık kontrolünün ardından Mehmet Kepez, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 1.5 saat süren operasyon sırasında olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen Kepez çiftinin çocuklarıyla hemşireler ilgilendi. Ameliyat eldivenlerini balon gibi şişirip çocuklara veren hemşireler, Evin ve Efe\'yi daha sonra yakınlarına teslim etti. Mine Kepez de sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü.