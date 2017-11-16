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(Görüntülü Haber) Akrabalar arası silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da amca çocukları olan 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile bacaklarından, 2 kadın da sopayla başından darp edilerek yaralandı

16 Kasım 2017 12:18

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da amca çocukları olan 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile bacaklarından, 2 kadın da sopayla başından darp edilerek yaralandı. 

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi 1718 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hem komşu, hem de amca çocukları olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada taraflar, birbirlerine ait otomobillere taş ve sopalarla zarar verdi. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kabalalıktan bir kişi av tüfeğiyle rastgele birkaç kez ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Cuma B. ve Gökhan B.\'nin bacaklarına isabet ederken, Deniz B. ile Şemsi B. isimli kadınlar da başlarına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşlediği öne sürülen şüpheli S.B. ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. 

 

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