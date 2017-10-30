(Görüntülü Haber)AK Parti'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 884 AK Partili belediye başkanının şehrin hukukunu koruma noktasında kendilerinden beklentileri olduğunu ifade ederek, \"Biz, 884 arkadaşımızın hukukunu korumak zorundayız. Böyle iftira edenlerin iftiralarına çanak tutan, ya da onlardan hoşlanan, sandalyelerin uçuştuğu parti değiliz. Biz hiçbir belediye başkanımıza kaset komplolarıyla siyasal iktidar değiştiren parti de değiliz\" dedi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni ismin belirlenmesi amacıyla temayül yoklamasına gitti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’ndan yapılan programa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ile partililer katıldı. Programda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Bizler en büyüğünden en küçüğüne kadar her kademeden dava arkadaşımızla birlikte önce hakkın sonra da halkının rızası için çalışan, bu değerler önünde makam, mevki sevdasını hiçe sayan bir anlayışla siyaset yapan davanın üyeleriyiz. İsimlerden öte hizmet anlayışımız ve davamız hepimizin önceliğidir. Son günlerde yaşanan ve hiçbir tartışmaya mahal vermeden en güzel şekilde gerçekleştirilen değişim süreci bu gerçeğin en güzel göstergesidir” dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da şunları söyledi: “Ülkemizde bin 397 belediyemiz var. 2016 yılı resmi rakamlarına göre 109 milyar geliri, 121 milyarlık gideri olan belediyelerimiz var. Bu belediyelerden 884’ü AK Parti’de. Birileri, \'AK Parti’deki belediyeler başarısız. AK Parti böyle bir değişime ihtiyaç duyuyor\' diye düşünüyor. Asla böyle değil. Türkiye’deki belediyeleri mukayese ettiğinizde biz, bu ülkede CHP, MHP, ya da diğer partilerin hepsinden başarılıyız, bunu belirtmek istiyorum. Muhalefet, ‘Seçimle geldiler, seçimle giderler’ diyor. 5 yıl idari denetimlere belediyeler de tabidir. Bunu İçişleri Bakanlığı yapıyor. Mali denetimi Sayıştay yapıyor. Meclis denetimlerini meclis üyeleri yapıyor. Aynı zamanda belediyelerimizi üyelikleri sebebiyle partiler denetler. Biz, belediyelerin seçimle gelip, yine seçimle gittiğini biliriz. Bu süreç içerisinde de bir sürü denetime tabi olduklarını biliriz.” \'KASET KOMPLOLARIYLA İKTİDAR DEĞİŞTİREN PARTİ DEĞİLİZ\' \"Bizim belediyelerimizde bir değişime, milletin talebine cevap verme ihtiyacı doğdu\" diyen Kaya, “Oturduk, belediye başkanlarımızla karşılıkla istişare ettik, değerlendirdik, böyle bir talepte bulunduk. Biz bir şehri emanet ettiğimiz 884 AK Partili arkadaşımızdan şehrin hukukunu koruma noktasında beklentilerimiz var. Biz 884 arkadaşımızın hukukunu da korumak zorundayız. Böyle iftira edenlerin iftiralarına çanak tutan, ya da onlardan hoşlanan, sandalyelerin uçuştuğu parti değiliz. Biz hiçbir belediye başkanımıza kaset komplolarıyla siyasal iktidar değiştirten parti de değiliz” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ise, “Bu değişimler Türk milletimizin talebi üzerine olmuştur. Partimizin yaptığı araştırmalar ve çalışmalar ile bu kararlar verilmiştir. Bugüne kadar görev yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'ye yaptığı hizmetlerden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Siyaset sadece bir makamda, mevkide yapılan bir iş değildir. Bugün burada hizmet yapmışsındır, yarın eğer hizmet yapma isteğin varsa, parti ahlakın varsa başka bir noktada hizmetlerine devam edersin” şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından, program basına kapalı olarak devam etti.