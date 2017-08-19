(Görüntülü Haber)Ak Parti Onikişubat yönetiminin yüzde 45'i değişecek

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, 26 Ağustos\'ta yapacakları kongre ile yönetim kurulunda yüzde 45 oranında değişiklik olacağını söyledi. Fırat Görgel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetelerle bir araya geldi. 2015\'in Aralık ayından bu yana Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı\'nı yürüttüğünü ve 26 Ağustos\'ta yapılacak kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. Kongre süreçlerinin bir yenilenme zamanı olduğunu kaydeden Görgel, şunları söyledi: \"Allah nasip ederse 26 Ağustos\'la ilgili niyetimizi hem genel merkezle, hem de il başkanlığımızla paylaştık. 26 Ağustos\'ta takdir hem genel merkezimizin, hem de kongrede oy kullanacak delegelerimizindir. Bundan sonraki süreçte biz partimizde bize ne görev verilirse verilsin hizmet etmeyi kendimize bir şeref ve onur görüyoruz bütün arkadaşlarımızla beraber. Eğer delegeler bizimle yola devam etme yönünde iradesini kullanırsa bizim de düşündüğümüz ciddiye köklü değişiklikler var. Birçok arkadaşımızla yollarımızı yönetim kurulu üyesi olması anlamında ayıracağız ama onlarla birlikteliğimiz gönüllülük esasıyla devam edecek. Yönetim kurulu üyesi olarak 22 arkadaşımızla yollarımızı ayırmak durumundayız. O da demektirki en aşağı yüzde 45 bir değişiklik söz konusu.\"