T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber)Ak Parti Onikişubat yönetiminin yüzde 45'i değişecek

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, 26 Ağustos'ta yapacakları kongre ile yönetim kurulunda yüzde 45 oranında değişiklik olacağını söyledi

19 Ağustos 2017 17:43

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, 26 Ağustos\'ta yapacakları kongre ile yönetim kurulunda yüzde 45 oranında değişiklik olacağını söyledi. Fırat Görgel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetelerle bir araya geldi. 2015\'in Aralık ayından bu yana Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı\'nı yürüttüğünü ve 26 Ağustos\'ta yapılacak kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. Kongre süreçlerinin bir yenilenme zamanı olduğunu kaydeden Görgel, şunları söyledi: \"Allah nasip ederse 26 Ağustos\'la ilgili niyetimizi hem genel merkezle, hem de il başkanlığımızla paylaştık. 26 Ağustos\'ta takdir hem genel merkezimizin, hem de kongrede oy kullanacak delegelerimizindir. Bundan sonraki süreçte biz partimizde bize ne görev verilirse verilsin hizmet etmeyi kendimize bir şeref ve onur görüyoruz bütün arkadaşlarımızla beraber. Eğer delegeler bizimle yola devam etme yönünde iradesini kullanırsa bizim de düşündüğümüz ciddiye köklü değişiklikler var. Birçok arkadaşımızla yollarımızı yönetim kurulu üyesi olması anlamında ayıracağız ama onlarla birlikteliğimiz gönüllülük esasıyla devam edecek. Yönetim kurulu üyesi olarak 22 arkadaşımızla yollarımızı ayırmak durumundayız. O da demektirki en aşağı yüzde 45 bir değişiklik söz konusu.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraKOÇKAHRAMANMARAŞDHAAK Parti Kahramanmaraş OnikişubatBaşkanı Fırat GörgelAğustosFırat GörgelAralıkAk Parti OnikişubatBaşkanlığıKongreGörgelBundanEğerBirçokYönetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24