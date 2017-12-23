T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Adil Öksüz'ün profesör arkadaşı kazada öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof

23 Aralık 2017 12:13

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yaşamını yitirdi. FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz\'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Adam, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam\'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz\'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü\'nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEProf Dr Hüdaverdi AdamFETÖ Hava KuvvetleriTemmuzAdilProf Dr Adam FETÖPDYKazaD100 KarayoluTaşköprüAtatürk Devlet HastanesiKazayıSakaryaFakültesiYrd Doç Dr AdilSakarya Meslek Yüksekokulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24