T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber)20'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali'nde Gökhan Tepe rüzgarı esti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da düzenlenen 20'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali Gökhan Tepe konseriyle son buldu

27 Ağustos 2017 12:05

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da düzenlenen 20\'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali Gökhan Tepe konseriyle son buldu. Türkiye\'nin armut üretim merkezi olan Bursa\'da Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi\'nin birlikte organize ettiği Kültür Sanat ve Armut Festivali\'nin 20\'ncisi yapıldı. 2015 yılında Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız\'ın makamında şehit edilmesi, geçen yıl da 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yapılamayan festival, bu sene coşkuyla kutlandı. Festival kapsamında düzenlenen \'En iyi armut\' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Ardından Timsah Kavşağında kurulan platformda sahneye çıkan sanatçı Gökhan Tepe, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Tepe, alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe\'ye zaman zaman hayranları da eşlik etti. Konser sonunda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sanatçı Gökhan Tepe\'ye, üzerinde armut resmi olan çini hediye etti, ilçede yetişen armut verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHABURSAKültür SanatArmut Festivali Gökhan TepeTürkiyeBursa Büyükşehir BelediyesiGürsu BelediyesiArmut FestivaliGürsu Belediye Başkanı Cüneyt YıldızTemmuzFestivalArdından Timsah KavşağındaGökhan Tepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24