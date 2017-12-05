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(Görüntülü Haber) Zuladaki uyuşturucuyu 'Kanas' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yol kontrolü yapan polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde özel eğitimli köpek 'Kanas' ile yaptığı aramada, 18 kilo 650 gram esrar ele geçirdi

05 Aralık 2017 13:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yol kontrolü yapan polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde özel eğitimli köpek \'Kanas\' ile yaptığı aramada, 18 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı\'nda yol kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Polis, özel eğitimli narkotik köpeği \'Kanas\' ile detaylı arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobil, oto tamircisine götürüldü. Burada yapılan aramada koltukların altında yapılan gizli bölmelerde 18 kilo 650 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltanı alınan H.K. (23), H.D. (46) ve M.A. (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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