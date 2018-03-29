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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli adliyede

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

29 Mart 2018 16:23

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Zonguldak\'a geldikleri otobüsten inen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 100 gram bonzai ele geçirildi. Ç.N., İ.G. ve S.Ç. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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