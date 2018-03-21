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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta nevruz coşkusu

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atlayarak nevruzu kutladı

21 Mart 2018 18:58

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atlayarak nevruzu kutladı. Üniversitenin Farabi Kampüsü\'nde düzenlenen nevruz programına, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Yüzbaşı Kafalı ve öğretim üyeleri nevruz ateşini yaktı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atlayıp etrafında halaylar çekerek nevruzu kutladı. Daha sonra öğrencilere etli pilav ve ayran ikram edildi.

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