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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kamyonla cip çarpıştı: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK-Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)   ZONGULDAK’ta kömür taşıyan kamyonla cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

12 Eylül 2017 00:26

Murat KÜÇÜK-Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)   ZONGULDAK’ta kömür taşıyan kamyonla cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi\'nde meydana geldi. Şenol D. yönetimindeki 67 EE 600 plakalı cip, sağ şeritten sola geçerken Sabahattin D. yönetimindeki 67 EE 674 plakalı kömür yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun ön ve arka lastikleri kaza sırasında patladı. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Emine Nurer, patlayan lastiklerin basıncı ile yere düşerek yaralandı. Kazada cip sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edilirken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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