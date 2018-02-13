(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta hatalı park edilen araçlara ceza

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için başlattığı \'Trafik günleri uygulaması\' kapsamında hatalı park edilen araçlara ceza yazdı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kentin en işlek yerleri olan Gazipaşa Caddesi, Soğuksu Semti, Uzun Mehmet ve Kadırga Caddesi güzergahlarında trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlattı. \'Trafik günleri uygulaması\' adı altında başlatılan denetimlerde hatalı park edilen araçlara ceza yazıldı. Trafiği tehlikeye düşüren araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Uygulamaya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri de destek verdi. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Uygulamayı Gazipaşa Caddesi üzerinde denetleyen Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kimseye üzmek istemediklerini belirterek, \"Bu şehirde derdimiz trafikse, bu şehirde derdimiz bizden kaynaklanıyorsa biz gerektiğinde 63 polisimiz 10 jandarmamızla sahaya ineriz, alana ineriz bu işgallere son veririz. Bu bir terör olmaktan çıksın. Herkesin bildiği etiği çok basit kuralları uygulayarak ana cadde üzerinde park yapmayarak, keyfi davranmayarak eşyalarını gece indirerek bu şehre ve bize katkı sağlasın. Bu bir farkındalık eylemidir. Bu bir toplum destekli projedir. Artık bu şehirde farklı eylemlerimizle herkesi yanımıza almaya, duyarlılık oluşturmaya çalışacağız\" dedi.