(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta halk otobüsündeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, durakta park halindeki özel halk otobüsüne giren kimliği belirsiz kişi, bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası ile kaydedildi.



Olay, dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kent merkezinde yan yana olan otobüs durakları önünde park halinde duran özel halk otobüslerinin açık olan arka kapısından içeri girdi. Kimse görmemesi için yere eğilerek şoför koltuğuna doğru yürüyen şüpheli, bir miktar parayı aldıktan sonra aynı kapıdan çıkarak kaçtı. Otobüsteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntülerden eşkalini belirlemeye çalıştığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.