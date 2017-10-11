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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde düğünde çıkan kavgada Yaşar Kanyılmaz ile oğlu Göksal Kanyılmaz yaralandı

11 Ekim 2017 02:55

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde düğünde çıkan kavgada Yaşar Kanyılmaz ile oğlu Göksal Kanyılmaz yaralandı. Otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne sığınan baba oğul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Madenciler Sitesi\'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada 50 yaşındaki Yaşar Kanyılmaz karnından, oğlu 20 yaşındaki Göksal ise göğsünden bıçaklandı. Yaralanan baba ve oğlu, otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne sığındı. Polisin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düğün ise kavga nedeniyle erken sonlandırıldı.

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