(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Karapınar Köyü\'nde düğün yemeğinden zehirlenen 15 kişi hastanede tedavi altına alındı. Karapınar köyünde düğün öncesi misafirlere tavuk ve pilav ikram edildi. Kalabalık biradan düğünün yapılacağı kent merkezindeki düğün salonuna gitti. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı, ateş, ishal ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden 15 kişi, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.