T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 73 sanıklı FETÖ'nün 'Emniyet Yapılanması' davası başladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında 58'i tutuklu, 15'i tutuksuz, 73 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı

07 Mayıs 2018 18:25

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY\'nin \'Emniyet Yapılanması\' davasında 58\'i tutuklu, 15\'i tutuksuz, 73 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. FETÖ/PDY\'nin \'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması\' içerisinde yer alan ve aralarında \'emniyet imamları\' nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 58\'i tutuklu, 15\'i tutuksuz 73 sanıklı iddianame tamamlanarak dava Zonguldak 2\'nci Ağrı Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi\'ne getirildi. Adliyeye sevk sırasında polis ve jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme\' suçlamalarıyla 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHAZONGULDAK FETÖPDYYapılanmasıFETÖPDYKaradeniz Emniyet YapılanmasıZonguldakAğrı Ceza MahkemesiTutukluZonguldak AdliyesiAdliyeyeCumhuriyet SavcılığıCumhuriyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24