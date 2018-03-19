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(Görüntülü Haber) Zonguldak merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda, 24 şüpheli adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13'ü 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen, aralarında eski askeri öğrenciler ile meslekten ihraç edilen askerlerin bulunduğu 24 şüpheli, ad

19 Mart 2018 17:40

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13\'ü \'etkin pişmanlık\' hükümlerinden yararlanmak isteyen, aralarında eski askeri öğrenciler ile meslekten ihraç edilen askerlerin bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen, aralarında ihraç edilen askeri öğrenciler, subay ve astsubayların bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart günü Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 13\'Ü \'ETKİN PİŞMANLIK\'TAN YARARLANMAK İSTEDİ Şüphelilerden 13\'ü, \'etkin pişmanlık\' hükümlerinden yaralanmak isteyince savcılık tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden Ahmet Y., Zekeriya M., Mustafa Y., Ali C., Ufuk K., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C., Hasan K. ve H.H.Ö. ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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