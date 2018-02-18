(Görüntülü Haber) Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (3)





Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2\'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2\'si ise suya kapılarak, kayboldu.







Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi\'nde meydana geldi. 2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı 4’üncü Bölük\'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu\'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2\'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2\'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.







Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.







