(Görüntülü Haber) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi

Sercan SAPANATAN - Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası\'nın 5\'inci turunda, 4\'üncü turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig\'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım, rövanşlar ise 12, 13 ve 14 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak. ALİ DÜŞMEZ: \"TFF, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI\'NI ÇOK ÖNEMSİYOR\" Kura çekimi öncesinde tüm takımlara başarılar dileyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez\'in Hakkari Şemdinli\'de şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimizi anarak başladığı konuşması şöyle: \"Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur kura çekimi için gelen değerli kulüp temsilcileri ve yöneticilerine hoş geldiniz diyorum. Hem şahsım hem de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu adına tüm takımlara başarılar diliyorum. Maalesef bugün Hakkari\'de şehitlerimiz var. Onları yad ederek, futbol camiası adına üzüntülerimizi belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer biz spor yapabiliyorsak, spor yaptırabiliyorsak onlara çok şey borçluyuz. Mekanları cennet olsun. Bilindiği gibi bu turda 32 takım mücadele ediyor. Türkiye Kupası, TFF tarafından çok önemseniyor. Tüm liglerin 5\'inci turda temsil edilmesinin futbol adına bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Süper Lig takımlarının, TFF 1, 2 ve 3\'üncü Lig takımlarının, BAL\'dan bir amatör takımın olması beni üniversite yıllarıma götürdü. İngiltere Kupası\'nda bir amatör takımın en üst ligden takımı elemesini siyah-beyaz yayınların olduğu dönemde TV\'den izlemiş ve çok etkilenmiştim. Ziraat Türkiye Kupası\'nda TFF olarak umduğumuz hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz varsa hep beraber tamamlayacağız. Biz TFF olarak ciddi düşünceler içerisindeyiz. Ama bu sadece TFF\'nin düşüncesi ile olmaz. Değerli kulüplerimizin, futbolcularımızın, hakemlerimizin katkısı ile olur. Bilhassa Türkiye\'de futbolun bir yere gelmesi adına tüm paydaşların bu hedefe kilitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hak edenlerin başarılı olacağı bir turnuva temenni ediyoruz. Ziraat Bankası\'na, Turkuvaz Medya Grubu\'na spora gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün maçlar daha önceki turlarda olduğu gibi İddaa bülteninde yer alacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı\'na da teşekkür ediyoruz. Hak edenin kazandığı, seyir zevki güzel, Türkiye\'yi heyecana sürükleyen güzel bir turnuvanın devam etmesi temennimizdir.\" Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu\'nda eşleşmeler şu şekilde: Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe - Adana Demirspor Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray - Sivas Belediyespor Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor - Bucaspor Kars 36 Spor - Gençlerbirliği Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor Kayserispor - Eyüpspor Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor Kardemir Karabükspor - İstanbulspor Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor Kasımpaşa - Boluspor Adanaspor - Bursaspor