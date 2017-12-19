(Görüntülü Haber) Zile'de tarihi evler restore ediliyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın 4 bin yıllık geçmişe sahip Zile ilçesinde bulunan, sivil mimari örneği binlerce tarihi ev, Zile Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Tokat Valiliği\'nin desteğiyle restore ediliyor. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, restorasyon çalışmasıyla ilgili \'\'Yeni bir Beypazarı, Safranbolu ortaya çıkıyor\'\' dedi.



Zile\'de kullanılamaz haldeki yaklaşık 3 bin 600 tarihi evin restore edilmesi için belediye başkanlığınca harekete geçildi. Zile Belediyesi tarafından bu kapsamda OKA ve Tokat Valiliği ile birlikte ortak çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 67 tarihi evin restorasyonu tamamlandı. Ayrıca Amasya Caddesi üzerinde bulunan tarihi evlerin onarım projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilçede bulunan 300 tarihi evin projesini de ihaleye çıkardı.



\'GİZLİ HAZİNENİN ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZI FARK ETTİK\'



Zile\'nin tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu söyleyen Zile Belediye Başkanı Vidinel, \"İlçemizde 3 bin 600 adet dünden bugüne bize miras bırakılan sivil mimari örneği evlerimiz var. Biz, evlerimizi gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz. 3 bin 600 evimiz farkına varmadan aralarını betonlaştırmadığımız, koruduğumuz evlerimiz. Biz, gizli bir hazinenin üzerinde yaşadığımızı fark ettik. Bununla ilgili şu anda ülkemizde 8 belediyenin başardığı koruma amaçlı imar planımızı yaptık. Restorasyon çalışmalarımızı aşama aşama yapıyoruz. Şu anda Amasya Caddesi\'ndeki tüm evlerimizin proje çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Kültür Bakanlığı, 300’e yakın evimizin de projesi için ihaleye çıktı. 17 adet evimizin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Orta Karadeniz Ajansı\'nın çağrısına uygun olarak yapmıştık ve projelerimiz onaylandı. Biz bu evlerimizi butik otel, yöresel yemeklerin ikram edildiği mekanlar, yaşanabilen evler haline getirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.



\'YENİ BİR BEYPAZARI, SAFRANBOLU ORTAYA ÇIKMAKTA\'



İlçenin tanıtımı adına tur operatörleri ile görüştüklerini anlatan Başkan Vidinel, \"Şu anda birçok tur şirketi programlarına aldılar. Her hafta 10 otobüs kadar turist alıyoruz. Tabi biz, bunu yeterli görmüyoruz. Her geçen gün sayıyı artırma gayreti içerisindeyiz. İlçemiz, Orta Karadeniz’in cazibe merkezi, ülkemizin de parlayan yıldızı. Anadolu\'nun ortasından yeni bir Beypazarı, yeni bir Altındağ, yeni bir Safranbolu çıkmakta. Tarih ve kültür turizmine meyilli insanlarımızın da aşırı derecede dikkatini çekmekte. Halkımız da şu anda buna katkıda bulunuyor. 40 vatandaşımız da kendi ev ve iş yerlerinin restorasyonunu yaptı\" dedi.



