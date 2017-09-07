(Görüntülü Haber) Zeytinköy'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (2)

KAYMAKAM YILDIZ: YANGIN KONTROL ALTINDA Muğla\'da ormanlık alanda çıkan ve kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ne iki kez sıçrayan yangın, saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ederken yanan ev sayısı da 61\'e çıktı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da Zeytinköy\'e gelerek İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Numan Öksüz ve yetkililerden bilgi aldı. Açıklama yapan Yıldız, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını belirterek, şunları söyledi: \"Yangında en büyük tesellimiz; can kaybı olmaması. Özellikle dün gece saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler tekrar mahallemize girdi. 61 evin tamamen yanmasına neden oldu. Bu arada ilk tespitlerimize göre 7 büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan ve 3 eşek telef oldu. Bölgede arıcılık yapılıyor. 11 bin kovan bulunuyor. Bunlardan 1500 arı kovanı tamamen yandı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için acil olarak çalışmalara ve hasar tespitine başladık. Kısa zamanda maddi yardım yapacağız. Bugün bölgeye çadırlarımızı kuruyoruz, yarından itibaren konteynerlerimiz gelecek. Yangında şu anda kontrol altında rüzgarda normale döndü. Karadan ve havadan söndürme ve soğutma çalışmalarımız sürüyor.\"