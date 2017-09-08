(Görüntülü Haber) Zeytinköy'de çadırlar kuruldu, hasar tespit çalışmaları başladı

Yaşar ANTER- Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Menteşe Kaymakamlığı, Zeytinköy Mahallesi\'ndeki onlarca konut, ahır ve bini aşkın arı kovanına zarar veren; tarım arazileri ile çam ağaçlarıyla çevrili yüzlerce dönüm alanı kül eden yangınla ilgili bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Çadırların kurulduğu Zeytinköy\'de konteynerler beklenirken Kaymakam Yıldız, \"Tespitler tamamlanır tamamlanmaz, Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yanan evlerin yapımına hemen başlayacağız. Tüm maddi katkıyı da biz sağlayacağız\" dedi. Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü çıkan yangın, bölge halkına kabusu yaşattı. Rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği yangın, ertesi gün de devam eden havadan ve karadan çalışmalarla söndürülebildi. Alevlerin iki kez içine girdiği, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı\'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi\'ndeki evler ve ahırlar zarar gördü. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve ormancılardan bazıları, dumandan etkilendi. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. ÇADIRLAR KURULDU, KONTEYNERLER YOLDA Kızılay ve AFAD mahalleye, dün akşam toplam 12 odalı 6 büyük çadır kurdu. Evsiz kalan vatandaşlar çadırlara yerleşti. Bölgeye kurulacak konteynerlerin ise yolda olduğu belirtildi. Menteşe Kaymakamlığı hasar tespiti yapmaya başladı. Muhtar Güngör Uzun ve ihtiyar heyeti de zarar tespit çalışmalarına katıldı. Kopan telefon ve elektrik hatları ise onarılmaya başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete farklı zamanlarda bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü, acil ihtiyaçların tespitini yaptı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Zeytinköy\'e gelen sivil toplum örgütleri üyeleri ve ekipmanların yönetilmesini sağlayan kriz merkezindeki çalışmaları yönetti. Yıkılan evlerdeki enkaz temizlik çalışmalarının hemen başlayacağı ve Valiliğin desteğiyle köylülere evlerinin yapılmasında maddi destek sağlanacağı belirtildi. KIŞLIK ODUNLAR ALEVLERİ BÜYÜTMÜŞ Zeytinköy\'de yangının çıkış nedeniyle ilgili ise araştırmalar sürüyor. Dağpınar ile Zeytinköy arasındaki vadide yangının iki ayrı noktadan başlayarak hızla yayıldığı belirtildi. Zeytinköy\'deki konutların birçoğunun, kış için hazırlanan odun yığınlarının alevlere teslim olmasıyla hızla yandığı belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir orman yetkilisi, \"Yanan evlerin hemen hepsinin bitişiğinde odun yığınları var, bunlar faciaya davetiye çıkartmış. Evet köylülerimiz orman köyü olduğu için kışlık yakacağını yapmış, hazırlamış. Ancak alımı kolay olsun diyerek, evlerin bitişiğine istiflemiş. Bu da evleri yaktı. Bundan ders alınmalı ve kesinlikle kışlık yakacak odunlar kolay alınsın, taşıması kolay olsun diyerek evlerin bitişiğine dizilmemeli\" dedi. VEKİL ÜSTÜNDAĞ: \"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN\" Zeytinköy\'de inceleme yapan Muğla CHP Milletvekili Akın Üstündağ ise \"Bu yangının çıkış nedeni mutlaka tespit edilmeli. TBMM\'ye soru önergesi vereceğim ve nedenini soracağım. Çünkü köylülerle yaptığım görüşmelerde yangının çıkış nedeninin ranta yönelik olduğu bilgisini edindim. Tarım arazilerindeki zararların tespit edilmesini ve giderilmesini, ayrıca Zeytinköy\'ün afet bölgesi ilan edilmesini isteyeceğim. Bu önergeyi bugün vereceğim\" dedi. KAYMAKAMDAN RAHATLATAN AÇIKLAMA Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Elimizdeki son rakamlara göre 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo tamamen yandı. Şu anda tarım arazilerinde üç ekibimiz hasar tespitini sürdürüyor. Tespitler tamamlanır tamamlanmaz, Menteşe Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yanan evlerin yapımına hemen başlayacağız. Tüm maddi katkıyı da biz sağlayacağız. Köylümüz hiç merak etmesin. Yaraları sarmak biz devletin görevi. Allaha şükür bir can kaybımız olmadı, malımızı yerine koyabiliriz. Devletimiz; milletvekiliyle, belediye başkanıyla sivil toplum örgütleri ile tamamen burada. Zeytinköy halkının yanında, inşallah mağdur kimse kalmayacak\" dedi. FARKLI BİR İDDİA Muğla Ülkücü İşçiler Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin ise ilginç bir iddiada bulundu. DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Çetin, Menteşe ilçesinin Çatakbağyaka, Dağpınar, Zeytinköy mahallerinde bulunan yangın havuzlarını işaret ederek, \"Yangının çıktığı yörede bulunan havuzlarda su seviyesi yok denecek kadar az. Bu havuzların suları mahalle muhtarları tarafından sulama suyu olarak vatandaşa satılıyor. Burada önemli olan ormanlarımız değil mi? Bu mahallelerde başka su kaynakları var, oralardan su alınabilir. Yangın havuzlarında su olmadığı için de ilk müdahale gecikmiştir\" dedi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik ise, \"Yangında suyu gölet ve denizden aldık. Su sıkıntısı olmadığı için havuzlara yönelmedik. Öyle bir şey varsa ayıp. Bu konuyu araştıracağım\" dedi.