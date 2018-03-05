(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (EK 2)

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RACO'DA ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Raco beldesinde Türk askerleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı

05 Mart 2018 01:25

RACO\'DA ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin\'e bağlı Raco beldesinde Türk askerleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Teröristlerden temizlenen Raco\'ya Türk Bayrağı diken bir grup asker, harekatta şehit verdikleri arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü başta olmak üzere tüm şehitler için yan yana dizildi. Askerler, tim komutanın \"Raco kenti harekatta şehit verdiğimiz kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı atışı icra ediyoruz. Hazır, ateş serbest\" komutunun ardından silahlarını peş peşe ateşleyip şehitleri andı.

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