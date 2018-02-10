(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (5)

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TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ VURULDU Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı

10 Şubat 2018 21:26

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ VURULDU Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile jetler tarafından ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

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