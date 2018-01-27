(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (3)

ALİ BEKKİ KÖYÜ ELE GEÇİRİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüslerle, Afrin kırsalındaki terör hedeflerini vurdu. Yağış ve sisin kalkmasının ardından başlayan atışlarla teröristlerin mevzileri yerle bir edildi. Ayrıca atışın yapıldığı bölgelerde F-16 savaş uçakları da hedefleri vurdu. Karadan ilerleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri de Hatay\'n Reyhanlı ilçesinin karşı bölgesine düşen Ali Bekki köyünü ele geçirildi. Hatay / Hassa - Çağlar ÖZTÜRK