(Görüntülü Haber) Zeminden çıkan eserler inşaat çalışmasını durdurdu

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de kentsel SİT alanında yerlerine büyük bir alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılan eski birkaç işyerinin zemininde geç döneme ait kültür varlıkları tespit edilince, inşaat çalışması durdurulup, müze görevlilerince tespit kazısı başlatıldı.



Fevzipaşa Mahallesi, Çarşı Caddesi\'nde, kentsel SİT alanında kalan bazı işyerleri yıkılarak, sahibi tarafından yerine alışveriş merkezi yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Yerin kentsel SİT alanı olması nedeniyle eski işyerlerinin yıkım çalışması Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü izniyle, Arkeoloji Müzesi yetkilileri gözetiminde yapıldı. Eski yapıların yıkıldığı arsanın zeminindeki dolgu malzemesi kaldırılmaya başlandığı sırada, Osmanlı\'nın son zamanlarına denk gelen geç döneme ait bazı seramik parçaları bulundu. Temelde kültür varlıklarına rastlanması üzerine inşaat çalışması durduruldu. Koruma Kurulu\'nun aldığı kararla Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri alanda tespit kazısı başlattı. Yapılan kazıda, zeminde taş duvarların gözükmesi, alanda eski bir yapı olabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Koruma altına alınarak devam eden kazının sonucu hem arsa sahibi hem de Çarşı Caddesi esnafı tarafından merak konusu oldu.