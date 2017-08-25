(Görüntülü Haber) Zekai Paşa'nın anne acısı

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - KALP krizi sonucu hayatını kaybeden 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın annesi Halise Aksakallı, Erzurum\'da toprağa verildi. Darbe girişiminde Korgeneral Aksakallı\'nın emrini yerine getirirken şehit olan astsubay Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir de Korgeneral Zekai Aksakallı\'yı yalnız bırakmadı. Merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki Terminal Mahallesi\'nde 4\'ü kız 6 çocuk annesi annesi 80 yaşındaki Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 15 Temmuz darbe girişi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nı darbecilerin işgalinden kurtarıp mücadelenin önemli isimlerinden olan, ardından son atamalarla Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan 2\'nci Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, acı haber üzerine memleketi Erzurum\'a geldi. Atatürk Üniversite Hastanesi\'nden alınan Halise Aksakallı\'nın cenazesi, çocuklarının ve yakınlarının son kez görebilmesi için evinin önüne getirildi. Lala Paşa Camii\'nde cuma sonrası kılınan cenaze namazına Korgeneral Zekai Aksakallı, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Vali Vekili Mehmet Yavuz, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, 15 Temmuz\'da Aksakallı\'nın emriyle darbeci general Semih Terzi\'yi vurup şehit olan astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, cami bahçesine gelenleri tek tek aradı. Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın acısını paylaşmak için Erzurum\'a geldiğini söyledi. Din adamı Veli Velioğlu\'nun kıldırdığı namaz sonrası Halise Aksallı\'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Aziziye İlçesi\'ne bağlı Rizekent Köyü\'ne götürüldü. Öte yandan cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda çelenk gönderildiği dikkat çekti.