T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek tarlada ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da zehirlendikleri ileri sürülen 5 sokak köpeği tarlada ölü bulundu

25 Nisan 2018 15:33

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da zehirlendikleri ileri sürülen 5 sokak köpeği tarlada ölü bulundu.

Olay, dün, merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi\'nde dün meydana geldi. ilaçlama yapmak için tarlalarına giden çiftçiler, hareketsiz yatan köpekleri fark edip, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde 5 köpeğin öldüğü saptandı.

Aynı bölgede zaman zaman köpek zehirlenme vakalarının yaşandığını belirten dernek başkanı Ümit Sürmeli, \"Bu hayvanlardan ne isterler anlamıyorum. Kimseyi bi zararları yok. Bu bölgede zaman zaman bu tür zehirlenmelerin olduğunu biliyoruz. Bugün de 5 köpeğimizi zehirlemişler. Lütfen biraz duyarlı olalım. Onlar da bir can taşıyor\" dedi.

Hayvanların biri, belediye ekipleri tarafından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAOlayMeramHatip MahallesiDoğayıHayvanları Koruma DerneğiGelenAynıSürmeliKimseyiBuBugünLütfenOnlarHayvanlarınSelçukVeterinerlik Fakültesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24