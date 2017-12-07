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(Görüntülü Haber) Zarrab'ın uçağına el konuldu

Haber: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA Reza Zarrab'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konuldu

07 Aralık 2017 19:14

Haber: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA Reza Zarrab\'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda el konuldu. MNG Jet hangarında bulunan Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi. Halen ABD\'de yargılanan Zarrab\'ın tüm şirketlerine 1 Aralık\'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu\'ndaki MNG Jet\'e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu.

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