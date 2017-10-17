(Görüntülü Haber) Yusufça'da aşure etkinliği

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'un Gölhisar İlçesi Yusufça Mahallesi\'nde geleneksel aşure etkinliğinin bu yıl 11\'incisi düzenlendi. Yusufça Merkez Camii önündeki alanda düzenlenen etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Kaymakam Mustafa Ünver Böke, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ile Yusufça ve Gölhisarlılar katıldı. İmece usulüyle düzenlenen etkinlikte meydana kurulan kazanlarda pişirilen aşure ve keşkek vatandaşa ikram edildi. Vali Şerif Yılmaz da vatandaşa kendi elleriyle aşure ikram etti. Vali Yılmaz, Sizlerin elbirliği ve gönül birliğiyle gerçekleştirdiği aşure etkinliğine katıldık. Bu günler özel günler. Muharrem ayı hicri yılın ilk ayı. Muharrem ayı din açısından birçok olayların yaşandığı bir ay. Şehitlerimizin olduğu bir ay. Bunu manevi iklime dönüştüren, birlik beraberliğimizi pekiştiren bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin dedi. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın dua etmesinin ardından etkinlik sona erdi.