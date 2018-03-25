(Görüntülü Haber) Yusuf Yazıcı: "Türk oyuncuların değersizleştirilmesini istemiyorum"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)





A Milli Futbol Takımı\'nda forma giyen Trabzonspor\'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, \"Yabancı futbolcular Türkiye\'ye gelerek Türkiye\'deki futbolun kalitesini artırıyor. Sadece Türk oyuncuların değersizleştirilmesini istemiyorum\" dedi.



Antalya\'da Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde kamp yapan A Milli Futbol Takımı, salı günü deplasmanda oynayacağı Karadağ maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Yazıcı, milli takımdaki futbolcuların yeni bir jenerasyon olma yolunda ilerlediğini söyledi. Takımda bireysel olarak çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Yusuf, \"Deneyimli, tecrübeli ağabeylerimiz de var. Onların tecrübelerinden faydalanıp yeni bir jenerasyon olup, ülkemize, vatandaşlarımıza çok iyi futbol sergilemek istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Milli takımla bayrağımızı en iyi yerde dalgalandırmak istiyoruz\" diye konuştu.



\"İRLANDA CUMHURİYETİ KARŞISINDA İSTEDİĞİMİZ FUTBOLU OYNADIK\"



İrlanda Cumhuriyeti karşısında oyun hakimiyetini ele alıp, istedikleri futbolu oynadıklarını dile getiren Yusuf, \"Önümüzde Karadağ maçı var. O maçı da kazanıp kampı iyi tamamlamak istiyoruz\" dedi. Lucescu\'nun çok deneyimli bir teknik direktör olmasından bahseden Yusuf, Rumen teknik adamdan her idmanda, maçta bir şeyler kazanmak istediklerini söyledi. Lucescu\'nun kendilerine çok ilgi gösterdiğine değinen Yusuf, Rumen teknik direktörün gelişimleri için elinden gelenin en iyisini yaptığını anlattı.



\"ŞU ANDA MİLLİ TAKIM İLE TRABZONSPOR\'A ODAKLANDIM\"



Gazetecilerin ilerleyen yıllardaki hedefi sorusuna Yusuf, şu anda milli takım ile Trabzonspor\'a odaklandığını ve zamanın kendisine ne göstereceğini yaşayıp göreceğini dile getirdi. Türk futbolundaki yabancı sınırı tartışmaları hakkında ise Yusuf, şöyle konuştu:



\"Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Yabancı futbolcular Türkiye\'ye gelerek, Türkiye\'deki futbolun kalitesini artırıyor, hem fikiriz. Türk futbolcuların hiç bir zaman özgüven eksikliği olmadığını ve rekabete açık olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunda sadece Türk oyuncuların değersizleştirilmesini istemiyorum.\"



ENES ÜNAL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI



Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda Milli, koşu ve pas çalışması yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından Lucescu, futbolculara taktik çalışması yaptırdı. Antrenmanda kasığında ağrı olan Enes Ünal, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu. Antalya\'daki son antrenmanı gerçekleştiren ay yıldızlılar yarın saat 10.00\'da Karadağ\'ın başkenti Podgorica\'ya gidecek.