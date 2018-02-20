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(Görüntülü Haber) Yürüyemeyen yavru kangallar tedavide

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde Ümit Dağaşan'a ait Kangal cinsi köpeğin dünyaya getirdiği, kalsiyum eksikliği nedeniyle yürüyemeyen 2 yavru, ilaç tedavisi sonuç vermezse ameliyat edilecek

20 Şubat 2018 19:01

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Ümit Dağaşan\'a ait Kangal cinsi köpeğin dünyaya getirdiği, kalsiyum eksikliği nedeniyle yürüyemeyen 2 yavru, ilaç tedavisi sonuç vermezse ameliyat edilecek. Oltu ilçesi Yasin Haşimoğlu Mahalesi\'nde yaşayan Ümit Dağaşan\'ın Kangal köpeği, bir ay önce iki yavru dünyaya getirdi. Dağaşan, bir hafta sonra yavru köpeklerin ön ayaklarını kullanamadığını fark edip, veteriner Sümeyye Yeşilyurt\'a götürdü. Yeşilyurt, muayene ettiği yavrulara raşitizm hastalığı teşhisi koydu. İlaç tedavisi başlatan Yeşilyurt, \"Yavruların ön ayaklarını alçıya aldım. Tedaviye ek olarak günlük D 3 vitamini verildi. Ancak yavru köpkelerin Erzurum Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürülerek daha detaylı incelenip, gerekirse ameliyat olması gerek\" dedi. Raşitizmin, yavru ve genç köpeklerde D vitamini eksikliğine bağlı olarak şekillenen kalsiyum ve fosfor metabolizması bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık oyduğunu vurgulayan Veteriner Dağaşan, \"Köpeklerde raşitizm nedeni, genel olarak kalsiyum eksikliği olarak söylenebilir. Bunun nedeni D vitamini eksikliği, bağırsak hastalıkları, kalsiyumun yetersiz alınması olabilir. Özellikle anne sütünü yetersiz alan veya beslenmesi düzenli ve dengeli olmayan köpeklerde görülür. Aynı zamanda paratiroid bezlerindeki bozukluklarda hastalığın şekillenmesinde önemli bir pay sahibidir. Ayrıca hayvanın yeterince güneş ışığı almaması, hastalığın oluşma sebepleri arasındadır. İyileşmediği takdirde ameliyat olmaları gerekecek\" diye konuştu.

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