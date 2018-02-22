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(Görüntülü Haber) Yurttaki dayakla ilgili gözaltına alınan 3 öğrenci serbest

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G

22 Şubat 2018 22:59

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, yurtta kalan lise 1\'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.\'yi sopayla dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğrenci, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilerin savunmasında, \"Kötü bir amacımız yoktu, şakalaşıyorduk, yanlış anlaşıldık\" dedikleri öğrenildi.

Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi\'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. G.K.Ç.\'nin ailesinin şikâyeti üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, 3 öğrenciyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren öğrenciler, \"Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu. Zaten hep şakalaşıyorduk\" diyerek kendilerini savundu. B.G., D.T. ve A.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise \"İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun \'Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir\' şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır\" denildi.

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