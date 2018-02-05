(Görüntülü Haber) Yüreğir'e temalı park yapılıyor

ADANA, (DHA) YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilçede yeşil alanları her geçen gün arttığını söyledi. Köprülü Mahallesinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulu Kültür parkı hizmete açtı. Başkan Çelikcan\'ın bir diğer önemli hizmeti olan Atakent Mahallesindeki 54 bin metrekare alana sahip olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Bilim Müzesi inşaatını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 130 bin metrekarelik alana sahip temalı parkın da yapımına başlandı Tüm Adanalı\'nın nefes alacağı mekanlar yaratama gayreti içerisinde olduklarını belirten Mahmut Çelikcan yepyeni projelerle Adanalıyı buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Seyhan Nehri\'nin Yüreğir yakasında 130 bin metrekarelik alana sahip yeni kıyı park inşaatını başlatan Başkan Çelikcan, Kıyıpark\'ın macera temalı olacağını söyledi. İçerisinde çocuk alanları, aromatik peyzaj alanları bulunacak olan Kıyıpark, botanik park olarak hizmet verecek. Başkan Çelikcan inşaatın büyük bir hızla ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Çelikcan Dünyada içerisinden böyle temiz bir nehir geçen başka bir şehir yoktur. Ama biz bundan yeterince faydalanamıyoruz. Bu amaçla Orman Bölge Müdürlüğümüze ait olan ve fidanlık olarak kullanılan alanı yeşil alan ve park yapmak üzere tahsisini gerçekleştirdik. Proje ihalesini ve yapım ihalesini tamamlayarak inşaatını başlattık dedi. ADANA\'DA İLKLER OLACAK Adana\'da olmayan bir çok yeniliği buraya getireceklerini belirten Çelikcan Yeni yapacağımız parkımızın içerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina anfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak. Adana halkına hayırlı olsun diye konuştu.