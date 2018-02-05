T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yüreğir'e temalı park yapılıyor

ADANA, (DHA) YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilçede yeşil alanları her geçen gün arttığını söyledi

05 Şubat 2018 17:09

ADANA, (DHA) YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilçede yeşil alanları her geçen gün arttığını söyledi. Köprülü Mahallesinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulu Kültür parkı hizmete açtı. Başkan Çelikcan\'ın bir diğer önemli hizmeti olan Atakent Mahallesindeki 54 bin metrekare alana sahip olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Bilim Müzesi inşaatını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 130 bin metrekarelik alana sahip temalı parkın da yapımına başlandı Tüm Adanalı\'nın nefes alacağı mekanlar yaratama gayreti içerisinde olduklarını belirten Mahmut Çelikcan yepyeni projelerle Adanalıyı buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Seyhan Nehri\'nin Yüreğir yakasında 130 bin metrekarelik alana sahip yeni kıyı park inşaatını başlatan Başkan Çelikcan, Kıyıpark\'ın macera temalı olacağını söyledi. İçerisinde çocuk alanları, aromatik peyzaj alanları bulunacak olan Kıyıpark, botanik park olarak hizmet verecek. Başkan Çelikcan inşaatın büyük bir hızla ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Çelikcan Dünyada içerisinden böyle temiz bir nehir geçen başka bir şehir yoktur. Ama biz bundan yeterince faydalanamıyoruz. Bu amaçla Orman Bölge Müdürlüğümüze ait olan ve fidanlık olarak kullanılan alanı yeşil alan ve park yapmak üzere tahsisini gerçekleştirdik. Proje ihalesini ve yapım ihalesini tamamlayarak inşaatını başlattık dedi. ADANA\'DA İLKLER OLACAK Adana\'da olmayan bir çok yeniliği buraya getireceklerini belirten Çelikcan Yeni yapacağımız parkımızın içerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina anfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak. Adana halkına hayırlı olsun diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHA YÜREĞİR Belediye Başkanı MahmutKöprülü MahallesindeKültürBaşkanAtakent MahallesindekiTemmuz DemokrasiBilim MüzesiTüm AdanalıMahmutAdanalıyıSeyhan Nehri YüreğirKıyıparkDünyadaAmaBuOrman Bölge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24