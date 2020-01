(Görüntülü Haber) Yunusemre'de mum ışığında yaşam

Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre İlçesinde belediyeden oturma ruhsatı alınmadan satılan apartmanda yaşayan aileler karanlığa mahkum oldu. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı 12 daireli apartmanın sakinleri, 5 gündür mum ışığında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi. Manisa\'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi\'nde yaklaşık 1 yıl önce yapılan bir apartmandaki daireler iddiaya göre ruhsat alınmadan satıldı. 4 katlı, 12 daireli apartmanda kalmaya başlayan 8 aileye 20 gün içinde ruhsat alınacağı söylendi, ancak aradan geçen yaklaşık 6 aylık süreye rağmen ruhsat alınamadı. Apartman inşa edilirken kullanılan şantiye elektriği ile yaşamaya başlayan aileler, şantiye elektriğinin kesilmesinin ardından karanlığa mahkum oldu. Apartmanda oturan vatandaşlar, müteahhit firmanın eksiklikleri tamamlamadığı için ruhsat alınamadığını öne sürdü. Binanın önünde toplanan apartman sakinleri 5 gündür karanlıkta yaşadıklarını anlattı. 1 YILDIR RUHSATSIZ BİNADA OTURUYORLAR Firmaya sorunun bir an önce çözülmesi için çağrı yapan apartman sakinlerinden Özkan Demir, \"Bu evi aldığımda müteahhit bana dedi ki \'25 gün sonra ruhsatınızı alacaksınız\' Benim 3 tane çocuğum var herkes mağdur. Bir haftadır elektrik yok. Daha önce de benzer durumlar oluyordu. Ben müteahhiti telefonla arayıp durumu söylüyordum \'hemen açtırıyorum\' diyordu. Şantiyenin borcunu ödediği için elektriği kullanabiliyorduk. Bu kez elektrik tamamen kesildi. Müteahhit bize \'biraz para toplayacaksınız öyle açtıracağız\' dedi. Biz de 6-7 bin lira para topladık. \'Bu para yetmiyor siz 5 bin lira daha para toplayın\' dediler. Çok mağduruz\" diye konuştu. Ruhsat olmadığı için şantiye elektriği ve suyu kullandıklarını ifade eden Demir, sularının da bir süredir kesik olduğunu yeni açıldığını kaydetti. 1 yılı aşkın süredir ruhsatsız binada oturduklarını anlatan Demir, mum ışığı altında yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi. Demir\'in eşi Zeynep Demir de, \"3 tane çocukla burada yaşamaya çalışıyoruz. Yıl 2017 şu çektiğimiz sıkıntıya bakın. Çok zor durumdayız. Bir an önce çare bulunmasını istiyoruz. Yarın öbür gün okullar açılacak çocuklarımız okullarına gidecek. Ders çalışacak hepsi zor durumda\" diye konuştu. EV ALACAKLARA UYARI Ev alacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Özkan Demir, \"Müteahhide veya emlakçıya gidiyoruz ve dolandırılıyoruz. Mutlaka güvenilir yerlerden ev almamız lazım. Ben ağzımın payını aldım\" dedi. Apartmanda yaşayan 8 aile bir an önce ruhsat işlemlerinin tamamlanarak elektriğe kavuşmayı bekliyor.