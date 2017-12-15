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(Görüntülü Haber) Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 PKK ve DHKP-C üyesi yakalandı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen terör örgütleri PKK üyesi 8, DHKP-C üyesi 1 ve onlara kılavuzluk yapan Afganistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı

15 Aralık 2017 20:31

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen terör örgütleri PKK üyesi 8, DHKP-C üyesi 1 ve onlara kılavuzluk yapan Afganistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Afgan kılavuzlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yanında sınırı oluşturan Meriç Nehri\'ni geçmek için kullanacağı şişme bot ele geçirildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır devriyesi yapan jandarma ekipleri, Üyüklütatar köyünde, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan\'a geçmek isteyen ve yanlarında şişme bot bulunan 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Burada yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerden 8\'inin terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan arandığı, 1 şüphelinin terör örgütü DHKP-C\'ye üye olmak suçundan arandığı, Afganistan uyruklu B.A. ile A.M.\'nin ise şüphelilere yurt dışına kaçmaları için para karşılığında kılavuzluk yaptığı ortaya çıktı. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan Afgan kılavuzlar B.A. ve A.M., işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi. Terör örgütü üyeliği nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü belirtildi.

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