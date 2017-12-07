(Görüntülü Haber) Yunanistan'a 65 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Atina, 7 Aralık (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Atina\'da. Erdoğan, Yunan Parlamentosu önündeki Meçhul Asker Anıtı\'na çelenk bırakacak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda resmi törenle karşılanacak, Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Başbakanlık\'ta görüşecek olan Erdoğan, Çipras ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ve heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda, Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos ​tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği verilecek.