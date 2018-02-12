(Görüntülü Haber) Yüksekova'da polis aracı, zırhlı araca çarptı; 1 şehit, 2 yaralı (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi sırasında, içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın zırhlı araca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Ergün (29) için kaymakamlık binası önünde kar yağışı altında tören düzenlendi. Yüksekova Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, şehidin eşi ve meslektaşları katıldı.Törende, gözyaşları döküp güçlükle ayakta duran ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen şehit eşi Funda Ergün\'ü, kadın polisler koluna girerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Polis Ergün\'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit polisin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, Şehit Polis Ali Ergün\'ün cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Cenaze aracıyla Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanı\'na götürülen Şehit Ergün\'ün cenazesi daha sonra uçağa koyularak memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine gönderildi.