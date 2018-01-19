(Görüntülü Haber) Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, uzun bir aradan sonra bugün kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalanlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde, lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkanlar, uzun bir aradan sonra Yüksekova ilçesine, yağan kar yağışına sevindiklerini söyledi. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.