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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da buz tutan dere kayak pistine dönüştü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, aşırı soğuk nedeniyle Büyükçay Deresi buz tuttu

13 Aralık 2017 15:35

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, aşırı soğuk nedeniyle Büyükçay Deresi buz tuttu. Bunu fırsat bilen bazı öğrenciler de üzerinde kayarak eğlendi. Yüksekova’da geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü ilçedeki Büyükçay Deresi buz tuttu. Buz tutan derede arkadaşlarıyla kayan Furkan Tatlı, buzda kaymanın çok keyifli ve heyacanlı olduğunu belirterek, \"Okul çıkışlarında arkadaşlarımızla birlikte gelip buradan buz üstünde kaymaya çalışıyoruz. Buz pistimiz olsaydı orda kayardık. Buzda kaymak çok heyecanlı oluyor.Yüksekova\'ya bir buz pisti yapılmasını istiyoruz. Tehlikeli de olsa buzda kaymayı çok seviyorum\" dedi.

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