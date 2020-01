(Görüntülü Haber) Yüksekova'da 4 kişinin ölümünden 3 dakika sonra olay yerine gaz bombası atılmış

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde 8 Ekim 2016 tarihinde zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfekten açılan ateş sonucu, aralarında HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan\'ın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ayrıntılarına ilişkin raporlar dava dosyasına girdi. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü\'nün telsiz kayıtlarına göre, saat 09.49\'da meydana gelen olaydan 3 dakika sonra bir ekip kendilerine karşı herhangi bir saldırı olmamasına rağmen havaya ateş açtıklarını söyledi. Kayıtlara göre; ambulansın henüz olay yerine gelmediği 09.52 sıralarında \'Akrep 5\' kod numaralı ekip ise \"Merkez gazlama yapıyoruz efendim bilginiz olsun\" diye anons yaptı. Haber merkezinin ise 13 dakika boyunca sık sık gaz ve silah atışının kesilmesi yönünde anonslar yaptığı kayıtlara yansıdı.



Yüksekova\'nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde 8 Ekim 2016 günü konvoyla birlikte seyir halinde olan zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin seri ateş alması sonucu HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen hayatını kaybederken, Şemsettin Çakmakçı ve Mehmet Ali Kaya yaralanmış, yürütülen soruşturmanın ardından, zırhlı aracın nişancısı polis memuru İ.M. hakkında, \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama\' suçlarından 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Güvenlik nedeniyle Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakledilen davanın yargılaması sırasında, tutuklu polis memuru İ.M., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, dava dosyasına olay gününe ait telsiz kayıtları da girdi.



\'GAZLAMA YAPIYORUZ BİLGİNİZ OLSUN\'



Toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın ayrıntılarına ilişkin raporlar dava dosyasına girerken, olayın yaşandığı saatlere ait Yüksekova Emniyet Müdürlüğü\'nün telsiz kayıtlarında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Telsiz kayıtlarına göre; saat 09.49 sıralarında \'3005917\' numaralı istasyon, merkeze anons yaparak, \"Burada silah patlaması oldu ekip gönderirseniz uygun olur\" dedi. Anons üzerine bölgeye 4 tane ekip gönderen haber merkezi, daha sonra anons yapan ekibin 155\'i telefonla aramasını istedi. Saat 09.50\'de devreye giren \'3005917\' ve \'3005943\' kod numaralı ekipler ise yaptıkları telsiz anonsunda, bölgeye acil ambulans gönderilmesini istedi. Saat 09.50 sıralarında bölgeye takviye ekiplerin istendiği telsiz kayıtları şöyle:



09:50: Ulucanlar konuşuyor takviye ekip gönderin buraya acil



09:51: Kartal 20\'ye bağlı unsurlar, Cumhuriyet kobra, acil geç oraya, hemen, Ejder sen de geç



09:51: Merkez, Ziraat kavşağının oradan 112 yi aldık, 112 ile birlikte geçiyoruz



09:51: 65 şubedeki (Çevik kuvvet) personel hemen teçhizatlı hazır olsun



09:51: Ejder merkez, bize karşı herhangi bir olumsuzluk yok havaya ateş ediyoruz



09:52: Akrep5 merkez, gazlama yapıyoruz efendim bilginiz olsun



09:52: Merkez ambulans gönderin buraya, ambulans gönderin ivedi.



ATEŞ ETMEYİN, GAZ KULLANMAYIN TALİMATI



Telsiz kayıtlarına göre, saat 09.53\'ten itibaren haber merkezi tarafından sık sık \"Ekipler ateş etmeyin, gaz kullanmayın\" diye anonslar yapılırken, bu anonsların 13 dakika boyunca sürdüğü dikkat çekti. Bu sırada telsizde devreye giren başka ekiplerin de sık sık ateş edilmemesi konusunda uyarı yaptığı olayda, saat 09.54\'te anons eden \'208245\' kod numaralı ekip ise \"Merkez unsurlarımız gaz atışını keserse uygun olur\" dedi. Telsiz kayıtlarında silah sıkılmasının ardından aynı bölgede uzun süre silah atışı yapıldığı ortaya çıkarken, bazı ekiplerin de kimin ateş ettiğini anlamaya çalıştığı belirlendi. Haber merkezinin sık sık ambulansın geçişi için yolun açılmasını istediği kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:



09:54: Merkez, burada bulunan ekipler hedef görüp mü ateş ediyor, anlayamıyoruz, ateş etmesinler



09:55: Ekipler, ambulansın geçişine izin verin, yolu açalım, ambulans bekliyor



09:55: Merkez, istasyonlar atış yapmasın



09:55: Ulucanlar civarında bulunan istasyonlarımız ateş etmiyoruz, ateş etmiyoruz tamam



09:56: Merkez, hem silah, hem gaz atışı kesilirse uygun olur. Atışın nerden geldiğini kestiremiyoruz



09:56: Unsurlarımız şu an için gaz ve silah atışını kestiler tamam



09:56: Akrep5 tamam atışı kes



09:56: Akrep5 doğrudur takip ettim efendim



09:56: Burada vatandaştan 2 tane ağır şekilde yaralı var, ambulanslarla gidiyorlar, bizim personelimizde bi olumsuzluk yok



09.56: Personelimize karşı herhangi bir olumsuzluk yok doğru mu?



09:57: Olumsuzluk yok şu an



4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ARAÇ 10 DAKİKA SONRA GÖREVE GÖNDERİLDİ



Telsiz kayıtlarında 4 kişinin ölümüne yol açan \'Orman\' kod adlı zırhlı aracın, olaydan 10 dakika sonra haber merkezi tarafından hastaneye göreve gönderildiği de ortaya çıktı.



Saat 10.00 sıralarında merkeze anons eden bir ekibin hala ateş edildiğini belirttiği telsiz kayıtları şöyle:



10:00: Merkez bu ateş geliyor hala bizden mi geliyor bu ateş?



10:00: Gazi nokta tarafından ateş sesi geliyor



10:00: Gazi asayiş herhangi bir olumsuzluk var mı?



10:00: Gazi asayiş merkez, şu an için sıkıntı yok



10:02: Merkez, numuneye gelecek ekipler ivedi olursa uygun olur ortalık karışmaya başladı



10:03: Merkez hastane çevresinde silah sesleri duyuyoruz



10:04: Merkez numune konuşuyor, ateş eden bizdik, kalabalığı dağıtmak için, ekipler ivedi olursa iyi olur



10:04: Cengiz Topel\'deki 60\'a bağlı unsurlar gaz atışını kes, gaz atışını kes, gereksiz atma



10:05: Tamam, 65\'e bağlı unsular gaz atışını kesiyoruz. Tamam mı?



10:09: Orman, ejder mevkiiniz?



10:09: Hastanedeyiz abi



10:10: Kartal kobra merkez kartal 20, hastanedeki ekip yerinde mi? Orman ejder beklemede kalsın, Esentepe geçsin



10:10: Anlaşıldı. Okul kobra siz yerinizde kalın, orman ejder numunede bekleyin, Esentepe kobra siz de Ulucanlara geçin.



TÜBİTAK:ARAÇ EMNİYETİN İÇİNDEN İTİBAREN ATIŞA HAZIR DURUMDAYDI



İlçede 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Ateş eden aracın Emniyet Müdürlüğü içerisinde atışa hazır vaziyette ilerlediği belirtilen raporda, sanık polis İ.M.\'nin \"Aracın silah sistemi arızalıydı\" ifadesinin aksine, kule sistemindeki herhangi bir arıza durumunda, arıza lambasının sürekli yanıp söndüğü kaydedildi. Silahın ateşlenebilmesi veya \'Atış serbest\' durumuna geçilebilmesi için komutan atış yetki anahtarının açık olması gerektiği belirtilen raporda, şöyle denildi:



\"Bu anahtar kapalı durumdayken silah ateş etmemektedir. Anahtarı atış serbest konumuna getirmek için öncelikle kırmızı renkli kapağı kaldırmak ve anahtarı yukarı kaldırmak gerekir. Ateş edebilmesi için, silah kurma anahtarı açılarak silah kurulmalıdır. Ateş emniyet anahtarı yukarıda yani açık konumda olmalı, Komutan atış yetki anahtarı açık konumda olmalıdır. Bu şartlar sağlandığında ekranın sağ üst köşesinde atışa hazır ibaresi görülmektedir.\"



\'KENDİLİĞİNDEN ATEŞ ETME DURUMU GÖZLEMLENMEDİ\'



TÜBİTAK raporunda; sistem atışa hazır durumundayken nişancı yönlendirme kolunda bulunan tetik emniyet kapağını kaldırarak tetiğe basmasıyla silahın ateş ettiği belirtilerek, \"Kumanda kollarında genel olarak hata görülmemiştir. Olayın vuku bulduğu yönde birçok kez kule hareket ettirilmiştir. Hareketler sırasında tetiğe basılmamış ve kendiliğinden ateş etme durumu gözlemlenmemiştir. Tetik düzeneği incelenmiş ve hata gözlemlenmemiştir. Silah sisteminin \'Atışa Hazır\' durumda kullanılması istem dışı atışma yapma olasılığını yükseltmektedir. Sadece atış yapılacak zamanlarda \'Atışa Hazır\' durumuna getirilmelidir. Elde edilen veriler, düşük hızlarda seyir halindeyken titreşim seviyelerinin oldukça düşük olduğunu ve titreşim kaynaklı bir hata olasılığının düşük olduğunu göstermiştir\" denildi.