(Görüntülü Haber) Yöresel ürünlerinin yer aldığı Umey açıldı

Mustafa SUİÇMEZ ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'ne bağlı Umurbey Beldesi\'nde, yörede üretilen yöresel reçel, erişte, tarhana, salça, pirinç, nohut, fasulye, göce ve meyvelerin yer aldığı Umey Gıda Sanayi\'nin açılışı gerçekleştirildi. apseki\'ye bağlı Umurbey Beldesi\'nde üretilen yöresel ürünler, Umurbey Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsü\'nden marka tescil belgesi alınan \'Umey Gıda Sanayi\' adı altında tanıtılıyor. Umurbey Belediyesi, yörede üretilen yöresel reçel, erişte, tarhana, salça, pirinç, nohut, fasulye, göce ve meyvelerin yer aldığı doğal ürünleri, \'Umey Gıda Sanayi\' adı altında gerçekleştirilen yöresel ürün stantları rekreasyon alanındaki dükkanda tanıtılıp satılmaya başlandı. 30 dükkanın yer alacağı alanda, Çanakkale ve diğer ilçelerinde yöresel ürünler halka sunuluyor. Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, Umurbey Belediyesi\'nin Umey markasıyla, Umurbey halkının malının ürünlerinin tanıtımını, öncelikle piyasada değerlerini arttırmak adına yapmış olduğumuz bir markalaşma projemizin iki tane dükkanını açıyoruz. Peyderpey buradaki dükkanların açılışları olacak. 30 tane dükkanımız var. Çiftçinin, esnafın yol boyunda satış yaptıkları ürünlerini de burada bu sene yer tutarak, dükkanlarına yerleşerek açılışlarını ve burasının Çanakkale\'mizin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı durak noktası olabileceği bir alışveriş alanı şeklinde oluşması için çaba sarf ediyoruz dedi.