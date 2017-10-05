(Görüntülü Haber) Yolda cesedi bulunan Suriyeli'yi kamyonetten atmışlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yol ortasında cesedi bulunan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad\'ın arkadaşı 30 yaşındaki Hasan El Ali\'yi bıçakladığı için hızla giden kamyonetten atıldığı ortaya çıktı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde dün meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad, çiftlikte birlikte çalıştığı Hüseyin El Ali ile iddiaya göre, \"Benim ailemi Suriye\'de siz katlettiniz\' diyerek tartıştı. Tartışma sırasında Ellevad, Ali\'yi sırtından 4 kez bıçakladı. Suriyeli Yusuf El Halife, kanlar içinde kalan Hasan El Ali\'yi hastaneye götürmek için çiftlikte çalışan Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonete bindirip, yola çıktı, bu sırada da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Halife, yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine Hüseyin El Ali\'yi teslim edip, tekrar çiftliğe döndü. Bu sırada yolda, bıçaklı saldırgan Meşir Ellevad ile karşılaşıp, onu da kamyonetin arkasına aldı. \"NİYE ÖLDÜRDÜN?\" DİYEREK ATTI Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonetin kasasında oturan Meşir Ellevad ve Yusuf El Halife arasında da tartışma çıktı. Arkadaşının bıçaklanmasına sinirlenen Halife, iddiaya göre, Ellevad\'ı aracın kasasından yola attı. Başını asfalt zemine çarpan Meşir Ellevad olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, kamyonet sürücü Hakan Sönmez ve cinayet zanlısı Yusuf El Halife\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolüne getirilen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.