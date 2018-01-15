(Görüntülü Haber) Yoğun bakıma alınan Umut'un sağlık durumu kritik

Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'da, 10 yıl önce geçirdiği kaza sonrası felç olan ve Gülsüm Kabadayı\'nın bakıcılığını üstlendiği Umut\'un sağlık durumunun kritik olduğu, solunum destek cihazına bağlandığı kaydedildi. Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008\'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede \'Umut\' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, Umut ile birlikte Korkuteli ilçesine yerleşti. Geçen cumartesi gecesi solunum güçlüğü çeken Umut için Gülsüm Kabadayı, ambulans çağırdı. Umut, gelen ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yüksek ateş şikayeti de olan Umut, Uncalı Meydan Hastanesi\'ne sevk edildi. Umut, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Bir dizi tetkik yapılan Umut\'un karaciğer ve böbreklerinde fonksiyon kaybı olduğu tespit edildi. DURUMU KRİTİK Başhekim Yardımcısı Dr. Ayşe Yılmaz, yoğun bakım ve anestezi uzmanı Dr. Süleyman Hakan Demir, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sevinç Akkoyun, Umut\'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Umut\'un durumunun kritik olduğunu belirten Dr. Ayşe Yılmaz, solunum sıkıntısının artması üzerine solunum destek cihazına bağladıklarını söyledi. Böbreklerindeki fonksiyon kaybının devam ettiğini ancak karaciğerinde bir miktar iyileşme görüldüğünü kaydeden Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: \"Genel durumu hala kritik. Böbrek fonksiyonlarında bir düzelme yok. Karaciğerinde bir parça iyileşme gözlendi. Genel durumu son derece sıkıntılı. Şu anda çoklu organ yetmezliği var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız ve doktorlarımız takip ediyor. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları için ultrasonografi yapılıyor. Bu konuda en büyük gayret Gülsüm Hanım\'a düşüyor. Morale ihtiyaç var. Hedefimiz Umut\'u tekrar evine gidebilecek hale getirmek, iyileştirmek.\" Dr. Yılmaz, Umut\'un başka bir hastaneye sevkinin söz konusu olmadığını ve bunun çok riskli olduğunu da belirtti. \'DUA İSTİYORUM\' Gülsüm Kabadayı ise Umut\'u 10 yıl önce yoğun bakımdan alarak sahiplendiğini ancak yeniden yoğun bakıma bıraktığını söyledi. Umut için dua istediğini belirten Kabadayı, Umut\'un başına böyle bir olay geleceğini hiç tahmin etmediğini anlattı. Umut\'un bilincinin açık olduğunu belirten Kabadayı, \"Umut için dua istiyorum. Buradan alıp evime götüreceğime inanıyorum. Bugün yanına gittiğimde ağladı, bilincinin açık olduğuna inanıyorum. Ben onu Allah\'tan aldım, benden de sadece Allah alabilir. Bu durumu hiçbir zaman düşünmemiştim\" diye konuştu.