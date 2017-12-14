(Görüntülü Haber) Yıllar önce çocukları için senet imzaladıkları hastaneden 19 bin TL'lik haciz geldi

Taylan YILDIRIM -Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BORÇLARI DA BÜYÜDÜ İZMİR\'de 2004 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Baran Yıldız, sosyal güvencesi olmayan ailesine hastane masrafı olarak 6 bin 800 TL\'lik senet imzalatıldıktan sonra taburcu edildi. Aradan geçen sürede, ailenin ödeyemediği borç, Baran ile birlikte büyüdü, faizlerle 19 bin TL\'ye yükseldi. Hastane, inşaat işçisi 4 çocuk sahibi olan baba Musa Yıldız\'ın maaşına haciz koydurdu. Bunun üzerine işten ayrılan Yıldız, sosyal güvenceden yoksun olarak, gündelik işlerde çalışmaya başlarken, aile yetkililere seslenip yardım istedi. Sakine Yıldız (34) ve Musa Yıldız (37) çiftinin 2004 yılında Konak Doğum Hastanesi\'nde ikinci çocukları Baran, henüz 6.5 aylıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Baran, doğumundan hemen sonra kuvöze konulup kontrollerinin yapılması için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada Yeni Doğan Servisi\'nde 2.5 ay tedavi gören Baran\'ın taburcu edilmeden önce, sosyal güvencesi olmayan ailenin hastane masraflarını ödemesi istendi. Aile parayı ödeyemeyince senet imzalamaları talep edildi. Ancak aile bunu iki kez reddetti. O zamanki hastane yönetimi bebeği teslim etmeyince, baba Musa Yıldız, 6 bin 800 TL\'lik senedi imzalayıp, oğlunu taburcu ettirdi. Baran sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürürken, aileye iki kez ödenmeyen senet nedeniyle haciz işlemi yapılmak istendi. Evdeki keşif sonrasında, aile bireylerinin sosyal güvencelerinin olmamasından dolayı, haciz işlemi yapılamadı. MAAŞINA HACİZ GELDİ, İŞSİZ KALDI Aradan yıllar geçmesine rağmen alacağı tahsil etmekte kararlı olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, bir kez daha haciz için harekete geçti. Avukat, İzmir 20\'nci İcra Müdürlüğü\'nden aldırdığı haciz kararını, yaşları 5 ila 16 arasında değişen 4 çocukları bulunan aileye tebliğ etti. Aradan geçen sürede, ailenin 6 bin 800 TL olan borcu, çocukları Baran ile birlikte büyüyüp, faizleriyle birlikte 19 bin TL\'ye yükseldi. Tebligatın ardından, baba Musa Yıldız\'ın çalıştığı inşaat şirketinden aldığı maaşa haciz konuldu. Bu gelişmenin ardından baba Musa Yıldız\'ın işine son verildi. Baba Yıldız, 4 çocuğu ile KOAH ve şeker hastası olan eşinin geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda gündelik işlerde, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaya başladı. CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ Ailesinin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde bir yandan da hastalıklarıyla mücadele eden anne Sakine Yıldız, yaşadıkları zorlukları çocuklarına hissettirmemeye çalıştıklarını söyledi. Çocuklarının günlük ihtiyaçlarını bile güçlükle karşıladıklarını, evlerinin kira olduğunu, eşinin birkaç günde bir ancak iş bulabildiğini anlatan Sakine Yıldız, Günümüzde hastanelerde senet imzalatmak, hastaların rehin kalması söz konusu değil. Ancak o zaman biz çocuğumuzu senet imzalamadan çıkartamadık, hastanede rehin kalmıştı. Borcumuz, ödeyemeyeceğimiz şekilde arttı. Ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan borcumuzun ödenmesi için yardım istiyorum. Anne olarak yaşadıklarım beni çok üzüyor dedi.